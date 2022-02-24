Президент РФ Владимир Путин дал поручение региональным властям до конца 2023 года ликвидировать максимальное количество несанкционированных свалок. На территории Липецкой области работа по ликвидации свалок на протяжении последних лет является одним из ключевых направлений работы в сфере экологического благополучия региона.

В Липецкой области уже ликвидировано более 100 свалок. Одни свалки, масштабные объекты накопленного экологического вреда, ликвидируются в рамках федеральной программы «Чистая страна» национального проекта «Экология»: проведена рекультивация свалки в Данкове площадью 9,3 га, в текущем году завершается биологический этап рекультивации многолетней свалки «Орлиный Лог» в г. Липецке площадью 17,5 га.

Другие, несанкционированные места размещения отходов меньшей площади, удается ликвидировать силами органов местного самоуправления и за счет областных средств. Среди таких объектов – свалка строительных отходов площадью 4,4 га в с. Ярлуково Грязинского района. Общая стоимость работ – 19,6 млн рублей. Срок проведения рекультивации – 1 год.

В настоящее время начался технический этап рекультивации, который предполагает формирование свалочного тела, выравнивание участка. Затем будет формироваться верхний изолирующий экран из плотного суглинистого грунта с последующим формированием верхнего плодородного слоя. Завершающим этапом станет биологический процесс, предполагающий посадку многолетних трав и возврат участка в его целевое использование через 4 года.

Процесс рекультивации начался в феврале 2022 г. и будет завершен до конца года.