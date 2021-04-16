Организация, которая выиграла торги на благоустройство территории перед Областным центром культуры, народного творчества и кино, приступила к работам. Их начали с демонтажа бортового камня. В планах – установка нового бордюра, фрезеровка старого покрытия площади и укладка нового. Об этом сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.

Как известно, это второй этап благоустройства площадки в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2020-м здесь заменили покрытие на участке от клумбы у супермаркета «Магнит» до памятного знака государственному деятелю Владимиру Маркову, установили деревянные скамейки и урны. Стоит отметить, что в этом году специалисты также дополнят площадь малыми архитектурными формами – они будут выполнены в едином стиле с уже существующими. Также подрядная организация преобразит одну из клумб рядом с ОЦКНТ – ее выполнят в мраморной крошке и дополнят озеленением – высадят туи, лаванду, барбарис, лиатрис и другие растения.

Стоит отметить, что в 2022 году специалисты планируют обновить пешеходные дорожки и освещение и на участке сквера имени Маркова, расположенного за Областным центром культуры, народного творчества и кино. Однако эти работы будет возможно провести, если данный объект для благоустройства выберут сами липчане на единой онлайн-платформе для голосования.

Напомним, что голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. Всего на единой онлайн-платформе наш регион представит более 50 общественных территорий.