Начальник семенной станции помогает добринскому Музею хлеба пополнять экспонаты

Более трех лет прошло с тех пор, как в районной библиотеке открылась уникальная выставочная экспозиция «Музей хлеба». Есть организации, учреждения и предприятия, которые оказывали библиотеке помощь в её создании. Среди них – Добринский отдел – филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Липецкой области или, как мы говорим, семенная станция.

При входе в музей в глаза сразу бросаются красивые снопы колосьев. Они сделаны руками сотрудниц семенной станции под руководством начальника отдела Татьяны Владимировны Махмудовой. Сделаны со вкусом, эстетично. Снопы состоят из колосьев различных зерновых культур, которые выращиваются на добринской земле.

Эти снопы – символическое украшение выставки. Без этого декора экспозиция, рассказывающая о злаках, хлебном производстве, была бы просто немыслима. Она подчёркивает то, что в старину такие снопы являлись непременным атрибутом крестьянской жизни, когда снопами считали количество убранного урожая.

Экспозиция из хлебных снопов обновляется ежегодно. И в этом районной библиотеке помогают специалисты семенной станции, за что библиотекари им весьма признательны и благодарны.

Ольга ПОДГОРНАЯ.