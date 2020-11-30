Начальник УГПСС Липецкой области Сергей Астахов посетил Добринский район

Добринский район с рабочим визитом посетил начальник управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области Сергей Астахов. Исполняющий обязанности главы муниципалитета Роман Ченцов вместе с ним побывал в пожарно-спасательных постах поселка Петровский и села Березнеговатка.

Они проверили работу ОПСП, осмотрели служебные помещения, автомобили, находящиеся на боевом дежурстве, оценили готовность личного состава к оперативному выезду с применением сил и средств, а также техническое вооружение подразделений.

В Березнеговатку в этот день съехались лучшие добринские огнеборцы из Петровскиго, Средней Матренки и Хворостянки. К ним обратился руководитель муниципалитета Роман Ченцов.

– Вы не только боретесь с огненной стихией, но и принимаете самое активное участие в спортивной, общественной, культурной жизни района, – отметил он, – ни одно массовое мероприятие не остается без вашего внимания. Во все времена в пожарную охрану отбирали лучших, поэтому на страже пожарной безопасности стоите именно вы. Ваша профессия очень опасна и трудна и вместе с тем необходима людям.

Начальник УГППС Липецкой области Сергей Астахов напомнил присутствующим, что единый центр по обеспечению пожарной безопасности на территории региона был создан в «горячем» 2010-м году. Добринский район в этом деле – признанный первопроходец. Здесь были открыты четыре отдельных пожарно-спасательных поста: в поселке Петровский, селах Хворостянка, Березнеговатка и Средней Матренке. В районном центре появился общественный спасательный пост на водных объектах. Это позволяет оперативно реагировать на пожары и чрезвычайные ситуации.

Лучших огнеборцев в этот день отметили почетными грамотами администрации Добринского муниципального района. Глава Березнеговатского сельского поселения Татьяна Пчельникова получила грамоту УГППС ЛО «За большой вклад в развитие пожарной охраны на территории поселения и участие в профилактических мероприятиях в пожароопасный период».

Затем спасатели перед зданием ОПСП показали, как монтируется световая вышка. Надувной фонарь используется в случаях срочной и экстренной необходимости освещения мест катастроф и происшествий, чрезвычайных ситуаций различного рода. Одну из таких вышек ежегодно задействуют в Добринке при организации ночных купаний в ночь перед Крещением.

После этого участники встречи сделали групповое фото на память.