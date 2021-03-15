На очередной 52-й сессии Липецкого облсовета парламентарии рассмотрели отчет начальника УМВД России по Липецкой области о деятельности полиции подчиненных органов внутренних дел в 2020 году.

– 2020 год для липецких правоохранителей был особенным. Полицейские выполняли новые функции – масштабную работу по недопущению нарушений коронавирусных ограничений. При этом силы личного состава в течение года постоянно перераспределялись из-за случаев болезни ковидом внутри коллектива. Но несмотря на все сложности, уровень преступности, в том числе по тяжким составам, по итогам года в Липецкой области ниже, чем в среднем по России и ЦФО, – доложил на сессии начальник УМВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Олег Латунов.

Во время работы над отчетом полиции за 2020 год депутаты регионального направили в адрес начальника УМВД России по Липецкой области более 10 вопросов. Олег Латунов ответил на них на сессии. Так, парламентарии спросили, с чем связан, отмеченный в аналитической записке, значительный рост тяжких и особо тяжких преступлений (+ 25%).

– Это обусловлено увеличением в 2,5 раза тяжких и особо тяжких преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, – рассказал Олег Латунов. – Усилению криминальной активности способствовал коронавирус. Зафиксированы новые способы мошенничеств – кражи с банковских счетов, создание сайтов-двойников интернет-магазинов и государственных организаций по оформлению пособий и компенсаций. Злоумышленники активно используют методы социальной инженерии при звонках потенциальным потерпевшим. Отмечу, что аналогичная ситуация складывается по всей стране.

Отвечая на вопрос народных избранников о раскрываемости таких преступлений, начальник УМВД по Липецкой области сообщил, что большинство подобных случаев, совершаются с территорий других регионов и с территории Украины. В целом раскрываемость в 2020 году составила 20,3 %. Такой показатель считается низким. При этом, по словам Олега Латунова, липецкие правоохранители за год больше выявили и раскрыли наркопреступлений, совершенных при помощи it-технологий. Также в два раза выросло число пресеченных деяний экономической направленности.

Сегодня первоочередной задачей является предупреждение таких видов мошенничеств с помощью оперативного информирования населения о новых способах обмана, работа по повышению финансовой грамотности. Как отметил Олег Латунов, в решении данного вопроса рассчитывает на содействие всех заинтересованных служб и депутатов областного Совета, которые работают с избирателями в своих округах.

Отдельно парламентариев интересовала работа по профилактике так называемых социальных мошенничеств, от которых чаще всего страдают пожилые липчане. Под видом социальных работников к ним в дом проникают мошенники и воруют деньги и ценности. В прошлом году на территории области зарегистрировано 72 таких преступления, 35 раскрыто. Большое значение сегодня придается профилактическим мероприятиям, в том числе адресным. По этому направлению работа ведется совместно со специалистами соцзащиты и пенсионного фонда. Для оперативного реагирования на обращения пожилых липчан у более чем 8000 получателей надомных услуг по линии управления социальной политики на телефоне установлен быстрый набор дежурной части и участковых. Такие меры позволили снизить количество случаев мошенничества в отношении пенсионеров.

Также депутаты обозначили низкую раскрываемость преступлений с помощью аппаратного комплекса «Безопасный город», в который входит сеть камер уличного видеонаблюдения. В правоохранительный сегмент входит всего 204 камеры из 2000, установленных в Липецкой области. В большей части координирует работу обозначенной программы управление МЧС региона.

– Но в тоже время мы ею пользуемся и сторонники ее развития. МВД поставило задачу более активно использовать систему в работе полиции, – пояснил Олег Латунов.

Народные избранники также затронули тему профилактики семейного насилия и насилия в отношении детей и подростков. Как отметил Олег Латунов, такая работа липецкими полицейскими ведется ежедневно. В прошлом году ею было охвачено более 800 дебоширов. Основная причина таких случаев – злоупотребление спиртными напитками.

Кроме того, Олег Латунов ответил на ряд вопросов, которые касались обеспечения общественного порядка, работы различных подразделений полиции, в частности патрульно-постовой службы и участковых уполномоченных полиции, и другие актуальные вопросы, касающиеся работы органов внутренних дел.

– В 2020 году наша липецкая полиция выполнила все возложенные на нее задачи по защите прав и безопасности жителей. Я бы сказал, сработали хорошо. И это с учетом того, что работы у правоохранителей в пандемийный год значительно прибавилось, – отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. – А цифры и показатели, приведенные в отчете, подтверждаются ростом доверия липчан к нашим полицейским.