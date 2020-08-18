Начальника центра трудовой адаптации осужденных в Липецкой области будут судить за взятку

Прокурор Правобережного района г. Липецка направил в суд уголовное дело по обвинению начальника центра трудовой адаптации осужденных одной из исправительных колоний региона в совершенни преступления, предусмотренного ч.2 ст. 290 УК РФ.

Следствие установило, что должностное лицо

за взятку в размере 30 000 рублей предложило отбывающему наказание осужденному перевести его с обычных на облегченные условия содержания.

За совершение данного преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки, сообщает прокуратура Липецкой области