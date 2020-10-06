Начальником правового управления администрации города Липецка стала Марина Наливайченко

Марина Наливайченко назначена начальником правового управления администрации Липецка. Соответствующее распоряжение подписала глава города Евгения Уваркина.

К исполнению обязанностей Марина Сергеевна приступила с сегодняшнего дня, 6 октября. Она сменила на посту Анну Дееву, которая покинула администрацию города, написав заявление об уходе по собственному желанию.

ДОСЬЕ

Марина Наливайченко родилась в 1985 году в Липецке. Окончила школу с золотой медалью. Получила высшее юридическое образование в Институте права и экономики и высшее экономическое (магистратура) – в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва).

Трудовой путь Марина Сергеевна начала в 2008 году. Работала в ИФНС России по Левобережному району Липецка, в Арбитражном суде Липецкой области и Советском районном суде Липецка, в правовом управлении администрации Липецкой области. Неоднократно проходила курсы повышения квалификации. Сдала квалификационный экзамен на должность судьи Арбитражного суда Липецкой области. Включена в кадровый резерв для замещения должности заместителя начальника правового управления администрации Липецкой области. Является членом Липецкого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».