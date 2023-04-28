На площади Октябрьской революции в Чаплыгине началось комплексное благоустройство. Сейчас идет демонтаж старых конструкций. До конца года здесь заменят плитку, установят малые архитектурные формы, в том числе 64 новые скамейки. Также в планах обустроить «остров детства» со светящимися качелями, обновить Доску почета и фонтан. Вместо круглого он станет прямоугольным, с низкими бортиками, мостками и большим, чем ранее, количеством струй. В качестве озеленения высадят более 80 саженцев яблони, шелковицы, клёна и кустарников.

По словам сотрудников местной администрации, на этой площади чаплыгинцы отмечают дни города и района, здесь проходят и все крупные концерты. Поэтому это место должно стать максимально гостеприимным. «Чаплыгин – одно из самых популярных туристических направлений в регионе. Здесь много исторических мест, которые поддерживаются в хорошем состоянии. Но и гости, и сами жители хотят видеть не только старину, пусть и в благоустроенном виде, но и современные решения городской среды», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Благоустройство площади Октябрьской революции стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Ежегодно конкурс проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России. Помимо Чаплыгина победу в конкурсе 2022 года одержали проекты по преображению Тяпкиной горы в Лебедяни, набережной в Усмани, пространства возле реки Тешевка в Задонске. Все они будут реализованы в этом году.