Сегодня в посёлке Солидарность Елецкого района начался демонтаж жилого дома, который обрушился 11 сентября в результате взрыва бытового газа. Согласно контракту, работы должны завершить до 1 декабря, однако планируют закончить в течение недели. Здание было построено в 1976 году, всего в нём было 16 квартир.

Как пояснили в администрации Елецкого района, материальную помощь получили владельцы всех 16 квартир на общую сумму 15,5 млн рублей. Денежное возмещение за утраченное в результате взрыва жильё собственники получили за 13 квартир на общую сумму 26298417,6 рублей. Оставшиеся три квартиры имеют обременение в виде ипотеки, вопрос решается.