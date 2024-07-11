Стартовал комплексный ямочный ремонт внутриквартальных и междворовых проездов Липецка. Подрядчики зашли на объекты в трёх городских районах, которые выбрали для первоочередного благоустройства из-за количества жалоб липчан, проживающих в них.

На 26 микрорайоне ямочный ремонт пройдет в границах улиц Катукова, Стаханова, Белана и Меркулова, на 27 микрорайоне — в границах улиц Катукова, Стаханова, Белана и Кривенкова. Дороги во дворах исторического центра Липецка в пределах улиц Гагарина, Желябова и Ленина. За неделю суммарно по городу подрядные организации будут восстанавливать около тысячи квадратных метров полотна.

«Мэрия подключит к ремонту и управляющие компании, — сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. — Есть договоренности почти с 30 компаниями. Со следующей недели начнут искать подрядчиков. Такие отзывчивые к проблемам компании получат 90% компенсации. И лояльность жильцов. Тут и рейтинги не нужны: сразу видно, кто заботится о людях, а кто нет».