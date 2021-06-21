Демонтаж дорожного полотна начался на Липецк – Данков. Работы ведутся в районе Сухой Лубны, где полностью, начиная с основания, переустроят двухкилометровый участок трассы. Реконструкция ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Движение транспорта по дороге не ограничивается. Поток на отрезке демонтажа пустили по предварительно построенной двухполосной временной дороге. Специалистам предстоит разобрать старое покрытие и основание, провести земельные работы, заново сделать подушку из песка и щебня, заменить водопропускные трубы, уложить трёхслойное асфальтобетонное покрытие. Вблизи примыканий второстепенных дорог появятся переходно-скоростные полосы, на опасных участках – барьерное ограждение и освещение, обновятся дорожные знаки и разметка. Реконструкция обойдется в 187,5 млн рублей.

Такие же преобразования происходят на ещё одном участке трассы в районе Новой Деревни. Подрядчик начал их в 2020 году. Осталось переустроить основание на 400-метровой захватке, уложить верхний слой покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона, обустроить примыкания. Завершается устройство остановочных площадок и монтаж линии наружного освещения. Цена контракта составляет 450 млн рублей, финансирование ведётся также в рамках дорожного нацпроекта, сообщает региональное управление дорог и транспорта.

После реконструкции оба участка одной из важнейших региональных автодорог будут соответствовать второй технической категории. Трасса соединяет областной центр с Данковом и Лебедянью, районами с развитым сельскохозяйственным и промышленным производством, а также является самой короткой дорогой от Липецка до федеральной трассы «М4 Дон».

«Жителям региона нужны качественные и безопасные дороги, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы регулярно увеличиваем объёмы финансирования дорожного ремонта, приводим в порядок не только крупные магистрали, но и сельские дороги. За последние годы в этом направлении проделана большая работа и впереди у нас ещё много планов, которые обязательно будут реализованы».