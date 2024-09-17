Капитальный ремонт 119 крыш и систем теплоснабжения в 68 домах проходит в 2024 году в Липецкой области. На данный момент завершены либо находятся на финальном этапе работы в 75% домов. В оставшихся МКД работы будут завершены до начала отопительного периода. Если изначально срок капремонта был определен 2025 годом, то работы начнут весной.

Как отметили в ФКР Липецкой области, практически все виды работ можно выполнять вне зависимости от времени года. Однако, чтобы минимизировать дискомфорт жителей, специалисты прикладывают все усилия, чтобы завершить капремонт крыш и теплоснабжения до начала отопительного периода.

«Благодаря программе капитального ремонта жилфонда дома в городах и сёлах Липецкой области преображаются внешне и украшают собой облик улиц. Но, самое главное, они становятся более комфортными для жизни – с новыми коммуникациями, более теплыми в зимнее время и более безопасными в плане эксплуатации внутренних сетей», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.