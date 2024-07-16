Региональный реестр IT-компаний создаётся в Липецкой области. Вошедшие в него стартапы аккредитуются в Минцифры РФ и будут претендовать на следующие меры поддержки: уплату страховых взносов по пониженным тарифам, обнуление налога на прибыль, льготные ипотеку и кредит на реализацию проектов по разработке и внедрению цифровых технологий на основе российских решений. Сотрудники компаний могут получить отсрочку от призыва на военную службу. Иностранные граждане, которые хотят работать на стартап, смогут оформить трудойстройство и вид на жительство в упрощённом порядке, сообщают в областном управлении цифрового развития. Заявки принимают на портале «Госуслуги» по данной ссылке.

Для включения в региональный реестр IT-компаний стартап должен быть зарегистрирован в Липецкой области, работать не более трёх лет, а его доход не должен превышать одного миллиона рублей с момента основания компании. Подробно с критериями можно ознакомиться на портале ЕПГУ. «Поддержка стартапов – это инвестиция в их потенциал. Вкладываясь в развитие IT-отрасли, мы не только создаём новые рабочие места, мы способствуем развитию инноваций и повышению конкурентоспособности нашей экономики. В широком смысле мы строим будущее, в котором технологии улучшают качество жизни каждого жителя региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.