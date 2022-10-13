Около 30 как начинающих предпринимателей, так и физических лиц под руководством сертифицированного бизнес-тренера ознакомились с правилами выбора бизнес-идеи, обсудили возможные источники их возникновения и выявили типичные ошибки, препятствующие их реализации. Обучение прошло в центре «Мой бизнес» Ельца в рамках программы АО «Корпорация МСП».

Основной задачей тренинга является выбор наиболее приемлемой и жизнеспособной бизнес-идеи. Участники должны были определить критерии выбора успешной бизнес-идеи, указать источники возникновения идей для бизнеса и разобрать типичные ошибки, возникающие на этапе реализации. Наиболее актуальными оказались идеи по созданию картингового центра, выращиванию экологически чистых овощей, созданию экспозиций и картин из растений и мха, развивающих центров для детей. Наибольший интерес у слушателей вызвали методы создания уникальной идеи для собственного бизнеса. Каждый участник методом мозгового штурма проработал пул бизнес-идей и в командном взаимодействии с другими предпринимателями выбрал наиболее перспективную из них.

Чтобы принять участие в тренингах, семинарах, мастер-классах, проходить обучение и повышать бизнес-компетенции необходимо обратиться в центр «Мой бизнес», расположенный в Липецке на улице Кузнечная, 8, или по телефона 8-800-301-76-75. Он создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой являются правительство региона и Липецкая торгово-промышленная палата.