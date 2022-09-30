Обучающий тренинг в рамках программы АО «Корпорация МСП» — «Генерация бизнес-идеи» состоялся в центре «Мой бизнес» (АНО «ЦПЭ Липецкой области», ул. Кузнечная, д.8). В нём приняли участие 30 человек – начинающие и потенциальные предприниматели.

Основной задачей тренинга стал выбор наиболее приемлемой и жизнеспособной бизнес-идеи. Участники смогли определить критерии успешной бизнес-идеи, предложили источники поиска идей для бизнеса, познакомились с основами бизнес-планирования, а также узнали о мерах поддержки для начинающих предпринимателей в Липецкой области.

«Тренинги центра «Мой бизнес» для предпринимателей способствуют развитию практических навыков поиска и оценки прибыльности идеи, а работа в кругу единомышленников помогает протестировать и доработать ее. Это очень важно, для тех, кто планирует или уже занимается бизнесом», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сертифицированный тренер АО «Корпорация МСП», специалист Центра поддержки предпринимательства Липецкой области Маргарита Болдырева рассказала начинабщим бизнесменам о важных критериях оценки бизнес-идей, источниках их возникновения.

«На примере конкретных бизнес-кейсов участники познакомились с такими методами, как SCAMPER-анализ, Метод случайных объектов и Метод прямых аналогий. Участники этого тренинга были очень активны, с удовольствием включились в практическую работу и дали позитивную обратную связь. Более того, особенно приятно, что в тренинге приняли участие заинтересованные в открытии собственного дела студенты, которые в данный момент участвуют в совместном проекте центра и правительства Липецкой области — Бизнес-вояж», — сказала Маргарита Болдырева.

Желающие принять участие в тренингах, семинарах, мастер-классах, проходить обучение и повышать свои бизнес-компетенции могут обратиться в центр «Мой бизнес» по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 8 или по номеру телефона 8-800-301-76-75.