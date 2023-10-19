Тренинг «Генерация бизнес-идеи» объединил 30 потенциальных предпринимателей. Бесплатное обучение проходило в рамках программ обучения АО «Корпорация «МСП» в Ельце на площадке центра «Мой бизнес». Слушатели узнали, откуда черпать идеи для своего дела, как использовать инструменты оценки для понимания возможностей их реализации. Участники на практике проанализировали свои бизнес-идеи, некоторые из которых имеют огромный потенциал для реализации. Также начинающие предприниматели получили информацию о существующих источниках финансирования и мерах поддержки субъектов МСП, действующих на территории Липецкой области.

«Малый и средний бизнес для многих является хорошей альтернативой для заработка. Среди липчан это направление все больше набирает популярность. Регион, разумеется, заинтересован, чтобы у людей все получалось – были перспективы, прибыль, финансовая стабильность. Поэтому существуют программы, помогающие предпринимателям как на начальных этапах, так и в дальнейшем», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата. Уточнить актуальную информацию о проводимых обучающих мероприятиях и мерах государственной поддержки бизнеса можно по телефону: 8-800-301-76-75, а также на сайте регионального центра мойбизнес48.рф.