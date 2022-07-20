Стартовал прием заявок на получение гранта «Легкий старт» для начинающих предпринимателей, желающих открыть собственное дело. Документы принимают с 22 июля до 12 августа. Сумма гранта – до 600 тысяч рублей; размер затрат – до 90%. Получить грант смогут те, кто не осуществлял предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц в течение последних трех лет и после успешного прохождения конкурсного отбора зарегистрировался в качестве субъекта МСП. Также претендент на грант должен вести бизнес на территории Липецкой области по приоритетным направлениям деятельности.

«В Липецкой области создан эффективный механизм господдержки предпринимательства на самых разных этапах – от старта бизнеса до его модернизации. При этом объём бюджетного финансирования ежегодно увеличивается», – подчёркивает губернатор Игорь Артамонов.

Грант можно потратить на приобретение земельных участков, разработку проектной документации для строительства, на ремонт и переустройство, аренду (не более трех месяцев) производственных и складских зданий, помещений, на приобретение оборудования, мебели, материалов, инвентаря и другое. Результатом предоставления гранта должно стать создание не менее одного нового рабочего места в течение 12 месяцев со дня поступления гранта на расчетный счет получателя гранта.

По всем вопросам предоставления гранта обращаться по телефонам +7 (4742) 22-02-35, 22-71-35, 23-10-27 или по адресу электронной почты [email protected] Подробная информация размещена на сайте Центра «Мой бизнес».