В администрации Добринского района под председательством заместителя руководителя муниципалитета Олега Малыхина состоялась встреча сотрудников отдела полиции с членами добровольных народных дружин всех сельских поселений.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Добринскому району, подполковник полиции Александр Еремин, выступая перед аудиторией, отметил: вся работа полицейских направлена на обеспечение общественного доверия граждан. В то же время и сами жители района могут участвовать в правоохранительной деятельности.

— Сейчас у нас действуют 17 добровольных народных дружин из числа жителей поселений, — констатировал Александр Викторович. — В них почти 170 человек. Это самый многочисленный отряд дружинников в области.

Активисты принимают участие в охране общественного порядка. Они информируют органы внутренних дел о правонарушениях, участвуют в различных мероприятиях, когда требуется их помощь (в частности, по охране порядка при проведении массовых мероприятий), входят в состав различных координационных и совещательных советов, комиссий по вопросам охраны общественного порядка, разъясняют гражданам нормы поведения в общественных местах.

А.В. Еремин особо отметил значимую роль дружинников, которые помогали работникам полиции в охране общественного порядка при проведении выборов Президента, районной спартакиады трудящихся и туристского слета, новогодних праздников, больших церковных богослужений.

Докладчик предложил О.Н. Малыхину поощрить наиболее активных народных дружинников и подумать о создании специального удостоверения для активистов.

Олег Николаевич поблагодарил присутствующих за активную гражданскую позицию и помощь полиции.