Наградили финансистов

Во минувший вторник поздравления и слова благодарности за свою работу принимали работники финансовой сферы России.

А днём ранее по поручению главы Добринского округа Александра Пасынкова коллектив управления финансов с предстоящим праздником поздравила его начальник Оксана Быкова.

В настоящее время в коллективе управления финансов трудятся 12 человек. И благодаря этим людям с каждым годом финансовая система Добринского муниципального округа совершенствуется.

Благодаря ответственному и кропотливому отношению к работе добринские финансисты ежегодно добиваются высоких показателей. Как рассказала Оксана Александровна, третий год подряд Добринскому округу присваивается I степень качества управления финансами Липецкой области по оценке министерства финансов области среди муниципальных образований региона. В итоговом областном рейтинге эффективности закупочной деятельности, в разрезе муниципальных образований, наш округ на протяжении последних трех лет и по результатам I полугодия 2026 года входит в тройку лидеров по уровню эффективности закупочной деятельности.

Управление финансов по итогам 2025 года и 1-го полугодия 2026 года получило высокую оценку от регионального министерства финансов за высокое качество организации финансовой грамотности среди населения.

В ходе церемонии награждения почётные грамоты администрации Добринского округа за добросовестный труд получили старший экономист управления финансов Ирина Ерёмина, начальник бюджетного отдела управления финансов Ольга Янцева. А во вторник в Липецке главному специалисту-эксперту управления финансов Ольге Донских вручили благодарность губернатора Липецкой области.