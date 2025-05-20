Наградили лучших

В Добринской районной библиотеке прошло заключительное мероприятие «#КвестЗачет». На торжественной церемонии подведения итогов собрались юные исследователи, их руководители и организаторы проекта.

Проект «ВыZOV: исторические квесты» объединил более 60 участников от 13 до 17 лет из разных уголков Добринского района, которые прошли пять литературно-исторических квестов: «Заря Победы — Курская битва», «Бородинская битва в Отечественной войне 1812 года», «Куликовская битва. Поле ратной славы», «Битва за Кавказ. Славная Победа!» и «Добринцы — Великой Победе».

Победителем стала команда «Десант» из п. Добринка. Второе место поделили сборные команды «Бравые гусары» (Петровская модельная, Новопетровская, Сафоновская, Ильичевская и Николаевская сельские библиотеки) и «Пламя» (Александровская, Новочеркутинская, Пушкинская, Дубовская, Павловская и Октябрьская сельские библиотеки). Третье место заняли сборные команды «Патриоты» (Богородицкая, Нижнематренская, Среднематренская, Тихвинская и Хворостянская сельские библиотеки) и «Крепость» (Березнеговатская, Лебедянская, Паршиновская, Талицкая и II Александровская сельские библиотеки).

Команды были отмечены дипломами и памятными призами за проявленные знания по истории значимых военных событий, битв и сражений, а также о событиях Добринского края в период Великой Отечественной войны.

— Проект научил нас не только истории, но и командной работе, — делились впечатлениями участники.

После эмоциональной нагрузки участники проекта восстанавливали силы на полевой кухне, наслаждаясь вкусной гречневой кашей.

Автор: Марина КОМАРОВА, заместитель директора МБУК «Добринская ЦБС».