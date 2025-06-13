Наградили соцработников

В прошедшее воскресенье заслуженные поздравления с профессиональным праздником принимали социальные работники. Лучших из них накануне чествовали в районном Доме культуры.

— Социальный работник, — сказал в своем выступлении заместитель главы администрации Добринского района О.Н. Малыхин, — профессия очень нужная и важная, ответственная. Я желаю всем вам с лёгкостью справляться с любыми трудностями, которые только будут возникать на вашем пути. Пусть работа приносит только радость и наслаждение. Здоровья вам, огромного счастья, благополучия, побольше приятных моментов и позитивного настроения!

Поздравления в адрес коллег прозвучали от заместителя начальника отдела предоставления мер социальной поддержки министерства социальной политики Липецкой области Ольги Блонской, замдиректора ОБУ «Центр социальной защиты населения Липецкой области» Екатерины Рожковой и директора филиала №4 по Добринскому району Вадима Батышкина.

Затем состоялось награждение лучших представителей службы соцзащиты района. Благодарности министерства труда и социальной защиты населения РФ получили Елена Дорофеева, Вера Чернышова, Павел Путилин. Почетная грамота губернатора Липецкой области вручена Людмиле Дуровой. Почетными грамотами регионального министерства социальной политики отмечены Людмила Искандарова, Наталья Крутских, Наталья Гаврилова, Надежда Харина, Геннадий Белкин, Александр Малыхин. Благодарностями министерства соцполитики Липецкой области награждены Надежда Дронова, Вера Кидинова, Галина Щербинина, Татьяна Шилова, Галина Анохина, Евгения Родина.

От администрации Добринского района почетными грамотами отмечены Анжела Пчельникова, Галина Соколова, Валентина Титова. Грамоты ОБУ «Центр социальной защиты населения Липецкой области» получили Татьяна Селютина, Елена Новикова, Анна Устинова.

А артисты РДК, в том числе детские танцевальные коллективы, дарили собравшимся настроение праздника. Каждый номер сопровождался бурными аплодисментами зрителей.

“Именно сотрудники этой сферы не позволяют одиноким людям чувствовать себя забытыми. Становятся точкой опоры для тех, кому тяжело. Благодаря им в Липецкой области никто не остаётся один на один со своими трудностями”, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.