В большой зал администрации района были приглашены те, кто стремится сделать доброе дело, помочь ближнему, совершить героический поступок, не ожидая ничего взамен, — волонтеры.

Они принимали поздравления по случаю Международного дня добровольцев. В России он отмечается 5 декабря с 2017 года и называется День волонтера.

Вместе с военным комиссаром района Сергеем Копцевым глава района Александр Пасынков вручил благодарности Министерства обороны, которые получили 17 человек, а также благодарности администрации Добринского района (их вручили 13 волонтерам) за помощь нашим землякам в зоне специальной военной операции.

Медали «За содействие СВО» за спонсорскую помощь был удостоен депутат Липецкого областного Совета депутатов Геннадий Крутских.