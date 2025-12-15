Награду передали внуку

Юрию Кузину передали медаль деда, которая была утеряна бывшим фронтовиком несколько десятков лет назад.

Недавно глава Добринского округа Александр Пасынков вместе со своим заместителем Олегом Малыхиным, руководителем ООО «Гелиос», депутатом Липецкого облсовета Геннадием Крутских, начальником Тихвинского территориального отдела Александром Кондратовым, представителем военкомата Иваном Ковыльниковым и волонтером Алексеем Атисковым передали медаль «За боевые заслуги» внуку участника Великой Отечественной войны Ивана Павловича Кузина — Юрию Васильевичу Кузину.

Красноармеец Иван Кузин был уроженцем деревни Чеботаревки Тихвинского сельсовета. Родился в 1912 году. Участвовал в Великой Отечественной войне с первых ее дней. Был дважды ранен. К медали «За боевые заслуги» был представлен в 1944 году, а получил ее годом позже. После войны вернулся на свою родину. Построил дом в Большой Плавице, где прожил до своей кончины в 1996 году.

В беседе с корреспондентом «ДВ» Юрий Васильевич рассказал, что он, к сожалению, не знает обстоятельств того, как была утеряна эта медаль. А вот найдена она была случайно в поле, которое обрабатывает Геннадий Николаевич. Именно в этих краях и располагалась та самая Чеботаревка, где с рождения жил И.П. Кузин. В отцовский дом Иван Павлович вернулся после войны. На месте находки медали стояли жилые дома, в том числе и отца И.П. Кузина. Сейчас от них не осталось и следа.

Эта находка случилась в начале сентября. К поискам родственников фронтовика подключились волонтеры Алексей Атисков, Ирина Кочерова, Артем Дулин, а также Добринский военкомат. На медали «За боевые заслуги» отчетливо сохранился ее номер, что облегчало задачу волонтерам.

Кстати, Алексей Атисков, занимаясь поисками награжденного в Интернете, нашел интересный факт. Оказывается, до 1946 года эта одна из самых распространенных в войсках медалей имела свой номер, а после уже нет. И, как считает Алексей, это настоящее чудо, что установили владельца награды.

Была проведена большая и кропотливая работа. Но она дала свой результат. Ближайшим родственником оказался внук фронтовика Юрий Кузин, который сейчас живет в Москве и согласился приехать на свою малую родину.

— Я с трепетом в душе передаю вам эту боевую награду вашего деда, Юрий Васильевич, — сказал, обращаясь к внуку ветерана, А.Н. Пасынков, — и уверен, что вы будете ее бережно хранить в память о своем дедушке, как и о всем том великом поколении, которое завоевало для нашей страны свободу и независимость.

«Важно, чтобы каждый из нас помнил и чтил подвиг тех, кто отстоял наше будущее. Это залог единства и силы нашего общества», – говорит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.