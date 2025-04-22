Награду за «Служение» получила Липецкая область

Проект «Муниципальные центры управления: прямой диалог с жителями» занял третье место в номинации «Прямой разговор – доверие к власти» Всероссийской муниципальной премии «Служение». Экспертный совет высоко оценил проект комплексного подхода к благоустройству городских микрорайонов. К ремонту и восстановлению дорожного покрытия в прошлом году привлекли не только силы городских служб, но и управляющие компании и бизнес. Территории выбрали на основе обращений жителей. Проект помог благоустроить 5 микрорайонов Липецка и улучшить жизнь 45 тысяч липчан.

Церемония награждения прошла на форуме II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России». Награду региону вручил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

«Мнение жителей должно не просто учитываться, а ложиться в основу реализуемых инфраструктурных проектов. Это позволяет повысить доверие людей к работе органов власти и их удовлетворенность от сделанного», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.