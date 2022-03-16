В регионе

Награду «За верность отцовскому долгу» будут вручать в Липецке в День отца

45 минут назад
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Комиссия регионального парламента рассмотрела изменения в постановление «Об учреждении почётного знака Липецкой области «За верность отцовскому долгу». Предлагается изменить сроки предоставления документов на соискание кандидатов, а также срок их награждения.

Такое решение связано с установлением Дня отца на федеральном уровне. Напомним, теперь праздник отмечается в третье воскресенье октября.

Почётный знак «За верность отцовскому долгу» в Липецкой области вручается ежегодно с 2008 года. На сегодняшний день наградой удостоены 350 отцов.

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