Читайте нас в

Комиссия регионального парламента рассмотрела изменения в постановление «Об учреждении почётного знака Липецкой области «За верность отцовскому долгу». Предлагается изменить сроки предоставления документов на соискание кандидатов, а также срок их награждения.

Такое решение связано с установлением Дня отца на федеральном уровне. Напомним, теперь праздник отмечается в третье воскресенье октября.

Почётный знак «За верность отцовскому долгу» в Липецкой области вручается ежегодно с 2008 года. На сегодняшний день наградой удостоены 350 отцов.