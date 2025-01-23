В администрации района чествовали победителей районного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Муниципальный этап олимпиады по 10 школьным предметам стартовал в ноябре 2024 года. В нем приняли участие 467 школьников со всех общеобразовательных учреждений Добринского района, 98 человек стали призерами, а 38 обучающихся признаны ее победителями.

Всех приглашенных поприветствовали глава Добринского района Александр Пасынков и начальник отдела образования Ирина Немцева.

— Радостно осознавать, — сказал Александр Николаевич, — что в нашем районе столько много ребят, которые уже прославились достижениями в учебе и известны теперь далеко за пределами своей школы. Скоро вам предстоит защищать честь Добринского района на региональном этапе олимпиады. В добрый путь!

Затем А.Н. Пасынков и И.М. Немцева вручили грамоты юным дарованиям.

Стоит отметить, что некоторые школьники показали лучший результат сразу по нескольким предметам. Так, учащиеся школы №2 п. Добринка стали победителями олимпиады по двум предметам: Полина Малыхина (по обществознанию и мировой художественной культуре), Иван Моисеев (по физике и русскому языку), Иван Денисов (по биологии и основам безопасности и защиты Родины), Владислав Уколов (по физике и основам безопасности и защиты Родины).

А лицеистка Мария Брыкина показала отличные знания по литературе и обществознанию.