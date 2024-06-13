Около 50 председателей, секретарей и членов избирательных комиссий Добринского района были отмечены почетными грамотами, благодарственными письмами избирательной комиссии Липецкой области за организацию и проведение прошедших президентских выборов. Торжественная церемония вручения наград прошла в администрации Добринского района. От имени главы муниципалитета Александра Пасынкова всех награжденных поприветствовал его заместитель Олег Малыхин.

— Благодаря вашему кропотливому труду по подготовке и проведению выборной кампании, — сказал Олег Николаевич, — в нашем Добринском районе она прошла на высоком организационном уровне. Уверен, что предстоящую, не менее важную избирательную кампанию по выборам губернатора Липецкой области вы также организуете и проведете без нарушений и на высоком уровне.

Мария Полянская, Анна Ларина и Юлия Бортникова получили благодарственные письма облизбиркома.

Затем председатель территориальной избирательной комиссии Добринского района Ольга Нархова вручила своим коллегам награды различного уровня.

А чуть ранее в правительстве Липецкой области состоялась аналогичная церемония вручения наград, на которой от имени губернатора региона Игоря Артамонова всех организаторов президентских выборов поблагодарил за работу его первый заместитель Александр Рябченко. В ходе церемонии награждения председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов отметил несколько представителей из Добринского района.

Председатель территориальной избирательной комиссии Добринского района Ольга Нархова была отмечена юбилейной медалью «70 лет Липецкой области». Председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 04-02 Наталья Сергеева получила почетный знак ЦИК России «За заслуги в организации выборов», а председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 04-15 Наталья Горбачева награждена Благодарностью ЦИК России.