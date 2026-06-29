Награды по случаю трехлетия фонда «Защитники Отечества» вручили в Липецке

Награждение по случаю трехлетия Липецкого филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» провели в концертном зале «Унион» областного центра. Первый вице-губернатор Липецкой области Александр Рябченко вручил благодарственные письма регионального правительства сотрудникам фонда.

«Три года – серьезная дата, когда можно говорить о сделанном. Социальные координаторы помогли разобраться во множестве жизненных ситуаций и историй семей наших героев – и нашли способы помочь. Но работа продолжается, еще много участников СВО, которых нужно поддержать, окружить заслуженной заботой и вниманием. Это непростой труд и для выполнения этих задач понадобится огромное количество человеческих сил. Коллективу фонда – стойкости и энергии, чтобы быть рядом с теми, кому ваша помощь необходима», – сказал Александр Рябченко.

Также в церемонии награждения принял участие вице-губернатор Роман Балашов. Благодарственные письма облправительства и липецкого филиала фонда «Защитники Отечества» получили социальные кураторы за поддержку бойцов и их семей, а также ветераны СВО, общественники, родители погибших защитников – за активную гражданскую позицию, гуманитарную помощь и участие в мероприятиях фонда.

Три года с момента открытия филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества» во всех регионах России исполнилось 1 июня. Фонд оказывает всестороннее содействие ветеранам специальной военной операции и членам их семей в получении мер поддержки по ключевым направлениям: от медицинской реабилитации до трудоустройства и вовлечения в патриотическое воспитание молодежи.

На данный момент в Липецкий филиал поступило 19 тысяч обращений, 95% которых уже положительно решены. Фонд имеет ряд собственных программ по социальной поддержке бойцов с ранениями. Среди них – обеспечение участников СВО автомобилем с ручным управлением, адаптация жилого помещения, выдача адаптивной одежды, технических средств реабилитации – протезов, колясок, слуховых аппаратов, а также доплата за ранение.

Липецким филиалом сформирована спортивная команда ветеранов СВО, которая принимает участие во всероссийских соревнованиях и занимает призовые места. Также филиалом ведется серьезная работа по прославлению подвигов земляков в информационной среде, реализуется ряд региональных патриотических медиапроектов, отмеченных на федеральном уровне.

В конце прошлого года Президент России Владимир Путин поддержал инициативу фонда о включении в контур его работы действующих военнослужащих с инвалидностью, а также участников отражения агрессии на приграничных территориях, получивших в результате этого инвалидность. Благодаря этому фонд будет обеспечивать их техническими средствами реабилитации, адаптацией жилых помещений. Военнослужащих будут вовлекать в занятия адаптивной физической культурой и спортом.

«Мы выстроили принципиально новую систему поддержки ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Главная сила фонда – люди: социальные координаторы, руководители региональных команд, сотрудники – все, кто находится рядом с нашими ребятами и их близкими. Благодаря их неравнодушию, искреннему желанию помочь тысячи людей по всей стране находят опору, получают необходимую поддержку и возвращаются к активной жизни», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.