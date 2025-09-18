Награды вручили липчанам на Всероссийской неделе охраны труда

Одним из лучших органов исполнительной власти в сфере охраны труда снова признано министерство социальной политики Липецкой области. Диплом финалиста соответствующего конкурса вручили представителям министерства в рамках Всероссийской недели охраны труда. Ещё один всероссийский конкурс, направленный на повышение условий безопасности на производстве, – «Лучшая организация малого и среднего бизнеса в области охраны труда». В этом году в номинации для организаций со штатом до 100 человек победителем стало ООО «Учётный центр «Свободный сокол» из Липецкой области.

В министерстве социальной политики Липецкой области подчеркнули, что безопасные условия повышают производительность и конкурентоспособность предприятий. Поэтому министерство активно взаимодействует с работодателями, проводит практические семинары, конференции, на которых знакомит участников с инструментами повышения эффективности охраны труда.

Также в рамках крупнейшего профильного форума состоялось награждение победителей XIV Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Липчане отмечены в двух номинациях. В номинации «Лучшая практика оказания социальных услуг многодетным семьям» третье место у воспитателя регионального Реабилитационного центра Маргариты Костеньковой. Кроме того, Реабилитационный центр победил в спецноминации «Стабильность и качество» социального партнера Минтруда России АО «Почта Банк» – за организацию работы по сопровождаемому проживанию людей с инвалидностью и их подготовке к самостоятельной жизни.

«Высокие награды Липецкой области подтверждают качество и эффективность применяемых у нас практик. Это почетно, но останавливаться на достигнутом нельзя. Продолжим совершенствовать инструменты, которые сделают жизнь в регионе лучше», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.