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Хозяйства Добринского района продолжают уборку сахарной свеклы. До морозов нашим селянам предстоит завершить эту работу на площади 21300 гектаров.

Глава Добринского муниципального района Роман Ченцов вместе с Дмитрием Аверовым посетили ООО «Петровский агрокомплекс», где каждый гектар свекловичных посевов убирается с высоким качеством. Местные полеводы в эти дни получают на круг свыше 420 центнеров корней. Передовикам производства они вручили почетные грамоты облсовета и районной администрации, поблагодарив их за нелегкий труд.

Петровцы не первый сезон показывают высокий профессионализм и трудолюбие. Успеха добиваются в результате грамотного применения лучших технологий, эффективных удобрений и средств защиты.

В целом по району свекла набрала отличную сахаристость, вес корней тоже внушает оптимизм. По итогам нынешней «сладкой страды» добринцы планируют получить не менее одного миллиона тонн сахарной свеклы.