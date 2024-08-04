Традиционное еженедельное оперативное совещание в администрации Добринского района началось с приятного момента. Руководитель муниципалитета Александр Пасынков вручил региональные награды представителям нашего района за участие в международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Благодарственных писем за активное представление Липецкой области на выставке «Россия» от губернатора региона Игоря Артамонова были удостоены начальник отдела культуры Галина Праницкая и ее заместитель Татьяна Зацепина, заведующая сектором организационно-методического отдела МБУК «Добринская централизованная клубная система» Ольга Матыцина, заведующая Талицкой сельской библиотекой Татьяна Нестерова, заведующая Дубовским СДК и его ведущий методист Галина Зеленева и Людмила Широкова, а также заведующая Хворостянским СДК Татьяна Иноземцева.

Вручив заслуженные награды, Александр Пасынков поблагодарил всех тех, кто принимал участие в международной выставке.

— Добринский район, — сказал Александр Николаевич, — достойно презентовал свой социально-экономический потенциал. Наша экспозиция постоянно находилась в центре внимания многочисленных посетителей. Спасибо тем, кто разрабатывал сценарий, проводил мастер-классы. Мы смогли удивить и порадовать москвичей и гостей столицы, показав самобытность Добринского края.

Международная выставка-форум «Россия» проводилась на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 8 июля. За это время выставку посетило более восемнадцати с половиной миллионов человек. Гостям были представлены экспозиции 89 регионов России, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций, была организована культурная, деловая и образовательная программы.