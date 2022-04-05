В управлении главного смотрителя г. Липецка определили подрядчика, который займётся содержанием и благоустройством городских пляжей. На проведение работ выделено 992 тысячи рублей.

Согласно контракту, к началу летнего сезона подрядчику необходимо привести в нормативное состояние водопровод, питьевые фонтанчики, раздевалки, теневые навесы, лавочки, урны, спортивные снаряды на пляжах Сокола, ЛТЗ и на Набережной. Как известно, в реке Воронеж в районе набережной купаться нельзя, поэтому буйки и детские купальни установят только на пляжах. Также в районе места отдыха у воды на Соколе отремонтируют подвесной мост – заменят деревянный настил, приведут в порядок металлическое ограждение и обновят лакокрасочное покрытие.

Стоит отметить, что в контракт не вошли две городские территории – пляж НЛМК и Центральный. Как известно, главный городской пляж серьёзно преобразился в последние два года и сейчас передан на обслуживание дирекции парков. На содержание территории будет заключен отдельный договор. Пляж на левом берегу реки Воронеж в этом году ждёт преображение благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» — здесь обновят песок, расчистят береговую линию, оборудуют освещение и видеонаблюдение.

Напомним, 15 апреля стартует голосование за объекты, которые благоустроят в следующем году. В нём может принять участие каждый житель региона старше 14 лет. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в график работ на следующий год.