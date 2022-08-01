Захоронение неизвестных солдат, обнаруженных в ходе поисковых работ, состоится в мемориальном комплексе «Высота 194.0» в Воловском районе. В народе мемориал известен как «Высота Огурец». Пятерых красноармейцев, погибших в героических боях за Родину, перезахоронят с воинскими почестями под звуки военного оркестра.

Останки двух советских солдат были подняты поисковиками Экспедиционного клуба «Неунываки» в двух километрах от села Спасское Воловского района. Именных вещей при них не найдено, сохранился лишь фрагмент жестяного медальона. При бойцах были обнаружены ручные гранаты, диск от пулемёта Дегтярёва, советские деньги, цветные карандаши и мундштук, а также фрагменты летних солдатских ботинок, что свидетельствует о возможной их гибели в боях летом 1942 года.

Ещё одного бойца «Неунываки» нашли в апреле этого года неподалёку от села Ломигоры Воловского района. В мае, тоже в окрестностях этого населённого пункта, уже другой поисковый отряд – «Астра» – обнаружил и поднял из земли останки двух неизвестных красноармейцев. При них были найдены магазин от пистолета-пулемёта Шпагина, отвёртка и пенал от винтовки Мосина.

Как сообщают организаторы, почтить память погибших при защите Отечества и отдать дань бесконечного признания великому подвигу советских солдат приглашаются все неравнодушные граждане. Перезахоронение состоится 4 августа в 11:00.

«Память, живущая в наших сердцах, – это наша вечная благодарность отцам, дедам и прадедам, вставшим на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны, – неоднократно подчёркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Советские солдаты совершили великий подвиг. И грядущие поколения должны знать, какой ценой досталась победа».