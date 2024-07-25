Удалось найти родных солдата Степанищева Прокофия Андриановича, который погиб на «Невском пятачке». Останки обнаружили поисковики из казанского отряда «Штурм» в июле этого года. Удалось расшифровать и смертный медальон. Это сделал сотрудник Всероссийского информационно-поисковом центра Рафик Салахиев. Красноармеец Степанищев Прокофий Андрианович был уроженцем Задонского района, начались поиски родных.

На поисковиков вышли знакомые из Москвы, семью Прокофия Андриановича нашли. Сейчас в живых его внучка и правнучка. А на момент войны у солдата были жена и семеро детей. Старший сын, Пётр, тоже прошел Великую Отечественную, был ранен, награжден. После войны он пытался найти отца, посылал запросы в архивы, но никакой информации, кроме той, что боец пропал без вести в 1943, найти тогда не удалось.

Теперь родственники красноармейца планируют поездку на «Невския пятачок». Каждую осень там проходит торжественное захоронение найденных поисковиками солдат.