Майор полиции Александр Викторович Уваров в ОМВД России по Добринскому району служит вот уже почти 20 лет. Службу в органах внутренних дел он начал с июня 2006 года.

В кабинете эксперта, на его рабочем столе, стоит микроскоп, а рядом образец следа обуви (изъятый им с места происшествия). Многие смотрят современные фильмы о полицейских, где у экспертов всевозможные приборы, с помощью которых они ищут доказательства причастности подозреваемых к преступлению. Но и у Александра Уварова набор таких инструментов не хуже, чем у его «киношных» коллег. Собеседник рассказал, что он имеет допуски на право самостоятельного производства дактилоскопических, трасологических, почерковедческих, технико-криминалистических экспертиз и экспертиз холодного и метательного оружия. По почерку можно узнать душевное состояние человека, был ли он спокоен или взволнован, или же находился в состоянии опьянения.

В беседе Александр Викторович рассказал, что получив образование, он уже заранее для себя решил, что пойдет служить в органы внутренних дел, продолжать трудовую династию, которая началась с его отца Виктора Васильевича (майора милиции в отставке) и продолжилась родными и двоюродными братьями моего собеседника, служившими в ОВД.

Майор полиции признался, что работы у него всегда бывает много, но он уверен, что вместе с коллегами из других подразделений они выполняют одно важное для всего нашего общества дело – борются с преступностью. Ненормированный служебный день, напряженный режим работы и часто меняющаяся оперативная обстановка не позволяют постоянно находиться рядом с родными и близкими людьми, но в этом и есть специфика работы эксперта-криминалиста, обслуживающего весь Добринский район. В любое время дня и ночи ему может позвонить оперативный дежурный и сказать, что необходимо выехать на осмотр места происшествия, где требуются его знания и опыт. А выездов бывает много, начиная от мелких краж и заканчивая убийствами, изнасилованиями и дорожно-транспортными происшествиями. И практически везде требуется специалист-криминалист со своим «чудо-чемоданом». С помощью такого арсенала технических средств лично Уваров раскрывал преступления по следам, изъятым с места преступления.

Помимо того, Александр Викторович в качестве специалиста-криминалиста принимает участие в процессуальных и следственных действиях, в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям; выезжает в составе следственно-оперативных групп на осмотры мест происшествий, где оказывает помощь следователю и дознавателю в обнаружении следов и вещественных доказательств, их фиксации и изъятии, а также проводит экспертизы и исследования следов и вещественных доказательств.

За добросовестное выполнение служебного долга, профессиональное мастерство неоднократно поощрялся ведомственными наградами. Награжден медалями: «За доблесть в службе», «За отличие в службе» 3 и 2 степеней, нагрудными знаками «Лучший эксперт» и «За отличную службу в МВД» 2 степени. В 2018 году выезжал в служебную командировку в Северо-Кавказский регион.