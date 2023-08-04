В селе Тербуны Липецкой области открыли обновленный офис «Работа России». Он расположен в одном здании «Мои документы» и стал 11-м модернизированным офисом в регионе. В новом офисе будут работать три карьерных консультанта. Они помогут жителям с подходящими вакансиями, расскажут, как оформить соцконтракт или открыть свое дело.

«Модернизация сферы занятости в Липецкой области отмечена в Минтруде, мы одни из первых завершаем обновление по России. И это не только внешние изменения — была проведена большая работа с сотрудниками, все они прошли переобучение и повысили свою квалификацию», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В отремонтированном центре появились новые зоны с цифровыми сервисами и детский уголок, получить консультацию здесь могут и люди с ограниченными возможностями здоровья.

В регионе с 2021 года модернизированы центры занятости: в Липецком, Елецком районах, Грязях, Ельце и Задонске, сёлах Долгоруково, Хлевное, Измалково, Доброе и Красное. План по ремонту помещений выполнен больше, чем наполовину. Ещё девять центров обновят до конца года.