Найти работут помогут 35 тысячам школьников и студентов Липецкой области

Кадровый центр «Работа России» Липецкой области присоединился к федеральному пилотному проекту по комплексной профориентации и сопровождении молодёжи к работодателям. Инициатива призвана выстроить для школьников и студентов непрерывную траекторию развития — от осознанного выбора профессии до успешного старта карьеры в регионе.

В проекте «Профориентация и маршрутизация молодёжи» будут участвовать ученики 8–9 классов, а также выпускники вузов и ссузов — всего более 35 000 человек. Для работы с ними будут использоваться цифровая платформа «Работа в России», проекты «Билет в будущее», «Карьерный навигатор» и «Открытая промышленность». Каждый участник программы получит индивидуальный карьерный план с учётом своих интересов, способностей и прогноза востребованности профессий до 2029 года. Прогноз основан на опросе 1 111 работодателей, анализе демографических и экономических тенденций региона. Это позволит молодежи освоить востребованные профессии с высоким доходом и гарантированно трудоустроиться через службу занятости, отметили в региональном минсоцполитики.

«Сегодня в машиностроении открыто 138 вакансий, в металлургии — 1 364, в промышленности – 873. Но важнее долгосрочная перспектива: наш прогноз показывает, какие специалисты потребуются через 3-5 лет. Поэтому мы начинаем работать со студентами, которые вскоре выйдут на рынок труда. Проект поможет им сделать осознанный выбор», — отметила министр социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева.

Для студентов, ещё не определившихся с работодателем, разработают «дорожную карту» трудоустройства, включающую ярмарки вакансий, экскурсии на предприятия, тренинги по составлению резюме и подготовке к собеседованиям. Тех, кто уже выбрал компанию, ждут мастер-классы по soft skills: адаптации в коллективе, коммуникации с коллегами и тайм-менеджменту.

Липецкая область вошла в число 11 регионов, тестирующих эту систему индивидуальных карьерных треков для молодёжи. До июня 2025 года будут отработаны механизмы взаимодействия между учреждениями образования, работодателями и службой занятости. Предполагается, успешный опыт регионов ляжет в основу федеральной программы, которая к 2030 году будет реализована во всех 89 субъектах России.

«Мы объединяем усилия вузов, колледжей, предприятий и экспертов, а также нашей службы занятости, чтобы создать для молодого поколения максимально ясные и перспективные траектории роста. Молодёжь сможет раскрыть свой потенциал, найти и реализоваться в любимой профессии здесь, в родном регионе, а область получит востребованные кадры», — прокомментировал инициативу губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.