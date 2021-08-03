Как рассказал инспектор ДПС, лейтенант полиции Виктор Злобин, в ходе информационно-пропагандистского мероприятия «Безопасные дороги – детям!» на территории Добринского района проходят комплексные рейдовые мероприятия в составе сотрудников подразделений ПДН, УУП, ГИБДД, направленные на профилактику и пресечение административных правонарушений в области использования мототранспорта и средств индивидуальной мобильности несовершеннолетними.

В период с 20 по 30 июля было выявлено 2 факта управления несовершеннолетними мототранспортом и средствами индивидуальной мобильности, а также привлечено 5 законных представителей к административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные ст.5.35 КоАП РФ.