Наказы приняты — за работу

БЕЗ ЕДИНОГО ВОПРОСА

На сходе граждан в Демшинском поселении о своей работе отчиталась глава сельской администрации Наталия Глотова. Ее доклад был насыщен цифрами и фактами по всем сферам жизни вверенной ей территории. Демография, образование, сельское хозяйство, культура, спорт экономика, медицина — это и многое другое было отражено в отчете о проделанной работе.

Основная сфера работы сельской администрации — благоустройство территории населенных пунктов. В порядок приводили местный пляж, ликвидировали несанкционированные свалки, проводили опиловку деревьев на маршрутах школьного автобуса, ямочный ремонт на отрезке дороги по улице Центральной в Демшинке. В деревне Панино-

Липецкое, на улице Луговой и улице Садовой в Демшинке проведена реконструкция ЛЭП. Проводились работы по текущему ремонту водонапорной башни, чтобы обеспечить бесперебойное обеспечение водой населения.

В планы на текущий год Н.А. Глотова поставила асфальтирование 500 метров дороги по улице Заречной в деревне Наливкино, ямочный ремонт щебеночного покрытия дорог по улице Луговой в д. Панино-Липецкое и улице Тихой в д. Александровка 1-я. Планируется ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по улице Центральной в Демшинке.

После выступления главы поселения и участкового жители не задали ни одного вопроса докладчикам и представителям районного руководства. Некоторые демшинцы свои проблемы обсудили в частном порядке с приехавшими на сход руководителями организаций. А в конце схода все пришедшие посмотрели видеоролик о деятельности сельской администрации и помощи демшинцев участникам специальной военной операции.

О ВОДЕ, ДОРОГАХ И АВТОБУСАХ

Сход граждан в Верхней Матренке получился куда более эмоциональным, нежели в Демшинке. В самом его начале глава поселения Наталия Жаворонкова поблагодарила своих односельчан, чьи сыновья сейчас находятся в зоне специальной военной операции, а также волонтеров, которые собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи, вяжут носки. Все верхнематренцы сплотились вместе и активно помогают фронту.

За прошлый год сельская администрация вела работы по благоустройству территории кладбищ, вывозила с них мусор. На погосте в Приозерном провели еще и опиловку аварийных деревьев. В поселении заасфальтировали 61 площадку под вывоз ТКО, установили 43 евроконтейнера. Были обустроены пешеходные дорожки по улице Интернациональной, на территории у памятника погибшим воинам. Благодаря инвестиционной программе на улице Садовой в д. Новая, а также в д. Воля, Плоской Вершине и на улице Заречной в Верхней Матренке проведены работы по техперевооружению трансформаторных подстанций. До конца текущего года аналогичные работы проведут на улице Луговой в Малой Матренке.

Н.В. Жаворонкова говорила и о других мероприятиях, которые состоялись в поселении в прошлом году. Среди планов она назвала участие сельской администрации в различных областных и федеральных программах, благодаря которым можно привлечь немалые средства для дальнейшего благоустройства территории населенных пунктов. А вот вопросы верхнематренцев, как и в других поселениях, волнуют одни и те же: медицинское обслуживание, автобусное сообщение, обеспечение качественной питьевой водой. Представители районной власти, руководители профильных учреждений дали прямой ответ на них в ходе собрания.

ПЛАНОВ МНОГО, БЫЛИ БЫ ФИНАНСЫ

В Среднематренском сельском поселении его главой Ниной Гущиной в прошлом году была проделана большая работа во всех сферах жизни села. Впрочем Нина Александровна самые значимые из них освещала на страницах районной газеты и в своих социальных сетях. Она отчиталась перед односельчанами буквально за каждую копейку, потраченную из сельского бюджета.

На улице Заречной появилась асфальтированная дорога длиной почти 1,5 километра. На улицу Октябрьскую в д. Асташевка завезли шлак для ее отсыпки. Появилась вышка сотового оператора для улучшения качества мобильной связи для среднематренцев. Администрация поселения вышла с ходатайством к руководству ООО «Добрыня» о выделении денежных средств на ремонт памятника В.И. Чапаеву. Проводились работы по окашиванию территории сельского поселения, обочин внутри поселенческих дорог. Спонсоры помогали приобретать спортинвентарь для проведения мероприятий. И это только часть проделанной работы.

Однако и планов на 2025 год у Нины Александровны немало. Наконец-то будет капитально отремонтирована дорога общего пользования регионального значения Хворостянка-Дурово-Средняя Матренка протяженностью 13 км. Жители Дурово, Отскочного, да и сами среднематренцы не понаслышке знают, в каком она сейчас состоянии. Скоро эта проблема уйдет в историю. В основных планах Н.А. Гущиной также капитальный ремонт внутрипоселенческих дорог по улицам Пролетарской в д. Коновке, по улице Труда в д. Елизаветинке. На вопросы про вывоз мусора, о состоянии дорог, автобусного сообщения ответы среднематренцам были даны прямо во время схода.

Проблемы частного характера жители обсуждали лично с представителями власти.