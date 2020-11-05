Накопительную пенсию в 2020 году получили свыше 4,5 тысяч липчан

За 10 месяцев 2020 года в территориальные органы ПФР по Липецкой области обратились 4688 жителей региона за назначением накопительной пенсии. Изменения в пенсионном законодательстве по повышению возраста выхода на пенсию не коснулись получателей накопительной пенсии. Средства пенсионных накоплений, как и прежде, выплачиваются с 55 лет – женщинам и с 60 – мужчинам.

Для назначения накопительной пенсии должны быть соблюдены права на страховую пенсию по старости, т.е. наличие необходимого стажа и количества пенсионных коэффициентов. Обращаться в Пенсионный фонд за выплатой средств пенсионных накоплений необходимо с заявлением и документами, подтверждающими право на страховую пенсию по старости. В 2020 году необходимо иметь 18,6 пенсионных коэффициентов и выработать 11 лет страхового стажа.

В соответствии с законодательством есть три вида выплат средств пенсионных накоплений.

Единовременная выплата – выплачиваются сразу все пенсионные накопления одной суммой, в случае если размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме страховой и накопительной пенсиям гражданина.

Срочная пенсионная выплата – продолжительность определяет сам гражданин, но срок выплаты не может быть меньше 10 лет. Назначается гражданам, у которых пенсионные накопления сформированы за счет взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсий, средств маткапитала, направленных на формирование будущей пенсии, и доходов от их инвестирования.

Накопительная пенсия – назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно. Право на нее имеют те, у кого размер накопительной пенсии составляет более 5% по отношению к сумме размера страховой и накопительной пенсий.

Заявление о назначении накопительной пенсии можно подать и в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР. Такой способ подачи заявления доступен гражданам, которые формируют свои пенсионные накопления через Пенсионный фонд России.

Всего, начиная с 2012 года, около 97 тысяч пенсионеров Липецкой области получили накопительную пенсию.