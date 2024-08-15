Накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты жителей Липецкой области выросли на 7% с 1 августа. Повышение коснулось 795 человек.

Индексация этих выплат выплат – ежегодная, проводится областным отделением Соцфонда России автоматически. В ведомстве отметили, что, в отличие от страховой пенсии, данные накопления формируются у граждан 1967 года рождения и моложе. Выплачиваются тремя способами: единовременно, в виде срочной или ежемесячной выплаты.

Получить накопления можно раньше общеустановленного пенсионного возраста: мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет. Для этого в 2024 году необходимо иметь 28,2 пенсионного коэффициента и минимум 15 лет страхового стажа. Средний размер накопительной пенсии по региону составляет 1 873,6 рубля в месяц. Средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования равен 2001,6 рубля в месяц.