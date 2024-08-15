В регионе

Накопительные пенсии жителей Липецкой области выросли с 1 августа

5 минут назад

Читайте нас в

Накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты жителей Липецкой области выросли на 7% с 1 августа. Повышение коснулось 795 человек.

Индексация этих выплат выплат – ежегодная, проводится областным отделением Соцфонда России автоматически. В ведомстве отметили, что, в отличие от страховой пенсии, данные накопления формируются у граждан 1967 года рождения и моложе. Выплачиваются тремя способами: единовременно, в виде срочной или ежемесячной выплаты.

Получить накопления можно раньше общеустановленного пенсионного возраста: мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет. Для этого в 2024 году необходимо иметь 28,2 пенсионного коэффициента и минимум 15 лет страхового стажа. Средний размер накопительной пенсии по региону составляет 1 873,6 рубля в месяц. Средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования равен 2001,6 рубля в месяц.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

Подписка
Уведомлять меня о
guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments