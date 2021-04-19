МИФНС России № 1 по Липецкой области обращает внимание, что в случае продажи в 2020 году автомобиля, который находился в собственности менее трёх лет, необходимо представить в инспекцию по месту жительства налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. В текущем году налоговая декларация за 2020 год предоставляется не позднее 30 апреля 2021 года.

Важно отметить, что ГИБДД направляет в налоговые органы сведения о снятии с учета автомобилей, в том числе с целью продажи.

Отметим, что отсутствие суммы налога к уплате за полученный доход по итогам налогового периода, не освобождает налогоплательщика от обязанности представлять налоговую декларацию по данному налоговому периоду.

В случае несвоевременного исполнения обязанности по предоставлению налоговой декларации Вам необходимо будет уплатить ещё и штраф в размере не менее 1000 рублей.

Срок уплаты налога на доходы физических лиц в бюджет за 2020 год, исчисленного на основании налоговой декларации (форма №3-НДФЛ) – не позднее 15 июля 2021 года.

Если стоимость проданного автомобиля более 250 тысяч рублей, то необходимо уплатить налог с суммы, превышающей 250 тысяч рублей.

При наличии подтверждающих документов о произведенных расходах, налогом облагается разница между полученными доходами и произведенными расходами.

Программное обеспечение для заполнения налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц находится в свободном доступе на сайте ФНС России в разделе «Программные средства».

Зарегистрированные пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика – физического лица» могут заполнить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц в онлайн-режиме без скачивания программы по заполнению.

МИФНС России № 1 по Липецкой области призывает не дожидаться крайнего срока подачи декларации, а исполнить свою обязанность представления декларации заблаговременно.