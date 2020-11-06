Межрайонная налоговая инспекция в Грязях временно прекращает личный прием граждан с 9 ноября

Межрайонная ИФНС России №1 по Липецкой области сообщила, что с 9 ноября до особого указания личный приём и обслуживание налогоплательщиков осуществляться не будет.

С 9.11.2020 личный прием граждан будет осуществляться исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию».

Сервис централизованно доступен налогоплательщикам для осуществления предварительной записи самостоятельно через официальный сайт ФНС России (https://order.nalog.ru/).

Представление входящей корреспонденции (заявлений, обращений, налоговых деклараций) в бумажном виде осуществляется через «боксы приема входящей корреспонденции».

Для получения необходимой информации налогоплательщикам рекомендуется использовать электронные сервисы Федеральной налоговой службы, обращаться в Единый Контакт-центр ФНС России номеру телефона 8 (800) 222-22-22, в также использовать программный комплекс «Skype».