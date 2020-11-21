Налоговая служба отмечает юбилей

Налоговые органы России имеют давнюю историю. Первым их прообразом можно считать управление казенного приказа, появившееся во времена княжения Ивана III.

Современная история налоговых органов Российской Федерации началась с постановления Совета министров СССР от 24.01.1990 №76 «О государственной налоговой службе». Пройдя 30-летний путь развития, в настоящее время Федеральная налоговая служба России представляет собой эффективную, мощную, территориально разветвленную структуру.

Прошедшие годы — это период формирования не только системы налогового администрирования, но и налоговой системы в целом. Самая трудная работа осуществлялась на местах — в инспекциях, где все создавалось с «нуля», в том числе закладывался фундамент взаимоотношений государства с налогоплательщиками. Становление налоговой службы пришлось на непростые 90-е. Гиперинфляция, неплатежи, дефицит, разрыв хозяйственно-экономических связей, низкий уровень доходов и потребления населения — в этих нелегких условиях службе необходимо было выполнять поставленные государством задачи по сбору налогов. Отсутствие единой налоговой политики, большое количество налогов препятствовали росту доходов бюджетной системы. В 1999 году появился Налоговый кодекс РФ, который и положил начало формированию современной структуры налоговой системы России.

Налоговая служба сегодня — это прогрессивная структура, применяющая самые современные цифровые технологии в своей работе и обеспечивающая финансовую безопасность страны. От результатов ее работы зависит устойчивое пополнение бюджетных доходов всех уровней, успешное решение насущных социальных проблем, эффективная реализация приоритетных проектов.

Современный мир с его быстрым развитием информационных технологий и нарастанием процессов глобализации диктует новые условия для работы налоговых органов.

В 1990 году была создана ИФНС по Добринскому району. В целях совершенствования структуры налоговых органов ИФНС по Добринскому району согласно приказу управления Федеральной налоговой службы по Липецкой области №2-Д от 23.12.2004 г. была реорганизована в межрайонную ИФНС России №1 по Липецкой области с территориальным обособленным рабочим местом (ТОРМ) пгт. Добринка.

В настоящее время на налоговом учете в Добринском районе состоят: 240 юридических лиц, 764 индивидуальных предпринимателя, более 30 тысяч физических лиц. За прошедший период 2020 года поступления по Добринскому району составили около 1 млрд. руб., тогда как за 2004 — 247 млн. руб., или четверть от сегодняшних поступлений. Основными налогоплательщиками района являются такие предприятия, как ООО «Добрыня», ООО «Добринский сахарный завод», ООО «Восход», КХ «Чара».

Сегодня миссия ФНС России — высокое качество услуг и комфортные условия для уплаты налогов при эффективном противодействии схемам незаконного уклонения от уплаты налогов, для обеспечения справедливых и равных для всех условий ведения бизнеса.

Налоговая служба постоянно расширяет перечень электронных сервисов на сайте ФНС России (www.nalog.ru), и сейчас таких электронных сервисов более 50. Для регистрации фирмы или уплаты налогов сегодня даже не нужно покидать дом или офис, все можно сделать по Интернету. Сервис «Личный кабинет налогоплательщика» стал официальным каналом связи между налоговой службой и налогоплательщиками.

Службой взят курс на клиентоориентированность, формирование современной, удобной для налогоплательщиков сервисной службы, выстраивание доверительных, партнерских отношений.

Межрайонная ИФНС России №1 по Липецкой области — это государственная структура, полностью обеспечивающая поступления в бюджеты всех уровней. Сотрудники инспекции успешно справляются с поставленными задачами, создавая максимально комфортные условия для добросовестных налогоплательщиков.

Уважаемые коллеги налоговой службы! От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником! Особые слова признательности нашим ветеранам — тем, кто прошел вместе с налоговой службой все этапы развития, передавая свои знания и опыт молодым специалистам. Примите в этот день благодарность за добросовестный труд и преданность делу. Желаю вам здоровья и благополучия, семейного тепла и уверенности в завтрашнем дне.

Юрий МАТОВНИКОВ,

начальник межрайонной ИФНС России №1 по Липецкой области, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.