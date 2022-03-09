УФНС России по Липецкой области сообщает о создании в налоговых органах региона Ситуационных центров в целях оперативного мониторинга экономической и социальной ситуации в Липецкой области, изучения предложений и выработки мер поддержки бизнеса и граждан.

Ситуационные центры осуществляют прием обращений налогоплательщиков о рисках возникновения экономических и социальных проблем, а также ухудшения показателей финансово-хозяйственной деятельности.

С информацией о рисках возникновения экономических и социальных проблем просим обращаться на официальный сайт ФНС России www.nalog.gov.ru, а также в Региональный ситуационный центр:

— адрес электронной почты: sc.r4800@nalog.ru;

— факс: (84742) 22-35-80.

— телефон: (84742) 23-95-95.

Для разъяснения порядка работы, а также механизма обратной связи Регионального ситуационного центра с бизнесом и гражданами УФНС России по Липецкой области приглашает принять участие в вебинаре, который состоится 10.03.2022 в 12.30 час. Для участия в мероприятии необходимо пройти по ссылке:

https://vk.com/video_ext.php?oid=-26079174&id=456239385&hash=f16dd435c7ca0711