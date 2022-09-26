С 24 октября 2022 года произошла реорганизация налоговых органов Липецкой области, связанная с процессом модернизации налоговой службы и направленная на повышение качества налогового администрирования, а также на улучшение условий предоставления государственных услуг.

К Управлению Федеральной налоговой службы по Липецкой области присоединятся все инспекции региона (Межрайонные ИФНС России №№1-8 по Липецкой области, ИФНС России Октябрьскому району г. Липецка, ИФНС России по Правобережному району г. Липецка).

Соответственно, с 24.10.2022 Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области является правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности реорганизованных территориальных налоговых органов Липецкой области.

Обращаем внимание, что реорганизация не отразится на правах налогоплательщиков и не скажется на качестве обслуживания любой категории налогоплательщиков в независимости от того, за какой услугой ФНС России налогоплательщик обратится.

Прием налогоплательщиков реорганизуемых инспекций продолжит осуществляться в тех же местах приемы, которые действуют на сегодняшний день, за исключением ИФНС России по Октябрьскому району г. Липецка. Услуги Федеральной налоговой службы налогоплательщики могут получить в любом обособленном подразделении УФНС России по Липецкой области независимо от места жительства налогоплательщика региона, либо в структурных подразделениях ОБУ «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области» «Мои документы».

Подробная информация об их адресах, графике работы и контактах, а также ближайших офисах МФЦ размещена в региональном разделе на официальном сайте ФНС.

УФНС России по Липецкой области обращает внимание, что при оформлении расчетных документов о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации на уплату платежей, сборов, государственных пошлин, администрируемых налоговой службой, с 24.10.2022 должны быть указаны значения реквизитов Управления Федеральной налоговой службы по Липецкой обати:

Значение реквизитов УФНС России по Липецкой области при оформлении расчетных документов с 24.10.2022: