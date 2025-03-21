Налоговые льготы для инвестиционных проектов действуют в Липецкой области

Липецкая область активно поддерживает бизнес, предоставляя меры государственной поддержки в виде налоговых льгот. Одним из ключевых инструментов является включение в реестр региональных инвестиционных проектов. Этот механизм позволяет существенно снизить налоговую нагрузку для компаний, реализующих крупные инвестиционные проекты на территории региона. Региональная ставка налога на прибыль для участника РИП снижается до 10% вместо стандартных 17%, федеральная часть налога на прибыль (8%) обнуляется на срок до 10 лет или до тех пор, пока сумма льгот не превысит объем вложенных инвестиций.

«Долгосрочные льготы обеспечивают стабильность и предсказуемость для инвесторов. В частности, снижение налоговой нагрузки позволяет компаниям, работающим в Липецкой области, ускорить окупаемость инвестиций, увеличить рентабельность, а также направлять больше средств на развитие производства и модернизацию», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

С 2021 года в рамках РИП в Липецкой области реализуется шесть крупных инвестиционных проектов на общую сумму 28 млрд рублей. Среди них – заводы по переработке масличных культур, комплексы по хранению и переработке овощей, сои и рапса, а также предприятия по производству продуктов для пищевой промышленности.