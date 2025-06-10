Налоговые отчисления резидентов ОЭЗ «Липецк» в бюджет региона составили 2,4 млрд рублей в 2024 году

В рамках ежегодного отчёта перед депутатами облсовета губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул уникальный статус и достижения особой экономической зоны «Липецк», которая по итогам 2024 года подтвердила своё лидерство среди всех ОЭЗ страны.

В Числе ключевых показателей развития ОЭЗ «Липецк» в 2024 году было названо заключение семи новых соглашений о резидентстве и начало проектирования 11 промышленных предприятий.

Всего на сегодняшний день в ОЭЗ «Липецк» создано около 6000 высокотехнологичных рабочих мест. Общий объём инвестиций превысил 100 млрд рублей. Поступления в бюджет региона в 2024 году составили 2,4 млрд рублей.

Знаковым событием прошлого года стало открытие третьей площадки ОЭЗ на территории бывшего Липецкого тракторного завода, где уже запущено современное производство.

«Особая экономическая зона «Липецк» – это наш стратегический актив, который уже сегодня даёт ощутимые результаты. Первое место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности – закономерный итог системной работы», – отметил Игорь Артамонов.

Губернатор особо подчеркнул, что успехи ОЭЗ напрямую способствуют развитию всего региона: «Каждый новый резидент – это не только инвестиции и рабочие места, но и синергия для всей экономики области. Мы создаём здесь уникальную экосистему для промышленного роста».