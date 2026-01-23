Налоговый вычет за 2025 год жители Липецкой области могут оформить в МФЦ

Жители Липецкой области имеют право вернуть часть уплаченного в 2025 году подоходного налога. Помощь в оформлении налогового вычета оказывают в МФЦ.

Процесс получения налогового вычета начинается с заполнения налоговой декларации по форме НДФЛ. Специалисты МФЦ помогут заполнить её, и отправят все необходимые документы для возврата части потраченных средств.

«Больше 12 тысяч липчан уже вернули часть налогов через МФЦ в прошлом году. Это серьёзный показатель доверия к нашим сервисам и их удобство. Мы и дальше будем развивать сеть «Мои Документы», превращая её в настоящий центр помощи гражданам по самым востребованным вопросам», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для оформления потребуется паспорт, справка о доходах по форме 2-НДФЛ, а также документы, подтверждающие целевые расходы: договоры, платёжные документы, чеки, справки. Важно, что вычет можно получить не только за себя, но и за близких родственников, например, за обучение или лечение детей. Кроме того, в МФЦ можно оформить полис ОСАГО, сим-карты, а также получить помощь юриста.

Предварительно записаться на прием можно на официальном сайте МФЦ Липецкой области или через чат-бот в мессенджере MAX, а уточнить подробности по единому номеру 8-800-450-48-48 (добавочный номер — 5).