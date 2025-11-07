Нам выпало дорогами войны пройти однажды

С жителем Добринки Юрием Николаевичем Порядиным я познакомилась на торжественном мероприятии, посвященном 10-летию создания в нашем районе общественной организации по защите и поддержке инвалидов и участников войны в Афганистане. Он был в числе главных действующих лиц — воинов-афганцев.

Лето было в зените. Температура — под 30 градусов. Но даже жара никого не остановила. Сюда, в сквер за зданием детско-юношеского центра «Ритм», всё шли и шли люди. Крепкие рукопожатия, теплые объятия… Было видно, что встретились давние друзья.

Ветеран войны в Афганистане Юрий Николаевич Порядин (крайний слева) на митинге, посвященном 10-летию создания в районе общественной организации воинов-интернационалистов (июль 2025 года).

С этого мероприятия по горячим следам, как говорится, я готовила материал для газеты. И когда мой рабочий день уже близился к завершению, в кабинет постучались. Гостем оказался Юрий Николаевич.

Положив на мой рабочий стол файл с фотографиями и пожелтевшими от времени газетными страничками, он сказал:

— Хочу, чтобы вы написали про время, которое мы, тогдашние 18-19-летние пацаны, провели в Афгане. Не для себя хочу, а для тех, кто еще жив: пусть почитают, посмотрят фотографии тех лет, вспомнят боевых товарищей.

Большая часть года стоит жара невыносимая, поэтому головной убор (шляпа) — обязательный элемент военной формы. «Мы здесь, как негры», — комментирует фото Ю.Н. Порядин (он в первом ряду второй слева).

Чувства ветерана были понятны. К сожалению, редеют ряды воинов-афганцев. Да и время, хотим мы того или нет, сглаживает трагедию тех семей, которые, проводив на срочную службу своих совсем еще юных парней, так и не дождались их возвращения домой. Вернее, дождались, но только не живыми-здоровыми.

Юрию Николаевичу Порядину повезло. Он выжил в Афгане. Хотя прослужил там от звонка до звонка, как говорится.

— Отправляясь на срочную службу, я и не думал, что буду участвовать в военных действиях, — вспоминает сегодня Юрий Николаевич. — За плечами — техникум (я механик рефрижераторов), впереди — целая жизнь.

А получилось всё именно так. Сначала попал в Наро-Фоминск, затем — в Термез, самый южный город Узбекистана.

Как оказалось позже, именно Термез был одной из трех отправных точек, откуда 25 декабря 1979 года и начался ввод советских войск в Демократическую Республику Афганистан. Однако в тот момент, когда наш земляк оказался в Термезе, ни он, ни десятки его сослуживцев еще этого не знали, как не знали они и о том, что город станет важной военной базой, здесь будет построен военный аэродром, появится автомобильно-железнодорожный мост через Амударью, который назовут «Мостом Дружбы».

— Мы проходили срочную службу, — вспоминает то время Ю.Н. Порядин. — Я служил в войсках ПВО, был наводчиком зенитной самоходной установки «Шилка». Приближался первый мой Новый год, который я должен был встретить в армии. А тут — приказ о вводе войск в Афганистан. 25 декабря мы пересекли границу.

Перебрасывали полк, в котором служил Юрий, не по суше, а по понтонному мосту через Амударью.

— Не по себе было, когда переправлялись, — рассказывает Юрий Николаевич. — Течение у реки очень быстрое. Мост под тяжестью мощной техники — танков, БМП, грузовых машин — ходуном ходил. Да и военнослужащих было много — порядка двух с половиной тысяч человек.

К счастью, всё закончилось благополучно.

Оказавшись на афганской земле, полк двинулся на Кабул.

Юрий Николаевич показывает пожелтевшие от времени, выцветшие черно-белые фотографии. Вот он стоит возле своей «Шилки». А позади — толпа беженцев.

— Это афганцы вслед за нами возвращаются домой в Кабул, — поясняет мой рассказчик. — Их же запугали русскими солдатами: дескать, придут — учинят разбой, убьют. Вот они и побежали, кто куда мог. Многие — в соседний Узбекистан. Правда, мирные жители быстро поняли: нас не стоит бояться, кто без ружья — тот нам друг.

— А вот группа местных женщин, — продолжает Юрий Николаевич перебирать принесенные фотографии. — Тоже поначалу сторонились нас, боялись. Видите, какая одежда у них: ни рук, ни ног, ни лица не видно…

Очень хотел бывший воин-афганец, чтобы все принесенные им фотографии увидели свет на страницах нашей районной газеты.

— Ведь эти фотографии, как весточка из той далекой жизни для ребят, побывавших в Афгане, — объяснил свое желание Юрий.

Но из принесенных снимков мы отобрали лишь парочку, более-менее подходящих по качеству.

— Из земляков кто-то с вами попал в Афганистан? — поинтересовалась я.

— Добринских никого не встречал за те полтора года службы. А вот с Липецка был паренек — Слава. Он после моего дембеля продолжал еще служить.

На войне всё было как на войне. Боец Порядин весь Афган на своей «Шилке» объездил.

И в боях участвовал, и в рейды ходил, когда по 3-4 дня приходилось не спать по-нормальному, не есть.

Служил наш земляк отважно. Он не рассказывает об этом. А вот газеты, которые боец сохранил на память о тех суровых годах, приоткрыли мне страницу порядинского доблестного служения Родине.

6 февраля 1980 года газета Краснознаменного Туркестанского военного округа «Фрунзенец» поместила фотографию боевого воина, комсомольца Юрия Порядина (справа). Снимок сделан на фоне зенитной самоходной установки «Шилка», на которой наш земляк исколесил весь Афган.

Газета «Ленинское знамя», которая выходила в военной части, где пребывал Юрий, 9 ноября 1980 года на первой странице опубликовала заметку под заголовком «Действовали умело». Автор рассказал, что «при подходе к населенному пункту колонна мотострелков была обстреляна. Быстро сориентировавшись, младший сержант Шилин вывел зенитную установку на выгодную позицию и вместе с оператором-наводчиком рядовым Порядиным открыл огонь. В этом бою зенитчики вышли победителями». Тогда за инициативные, умелые действия, высокое мастерство наш земляк «был поощрен старшим начальником».

А вот еще одна информация, почерпнутая из ежедневной газеты Краснознаменного Туркестанского военного округа «Фрунзенец». В ней сообщается, что комсомолец Юрий Порядин «отличился на тактических занятиях, где отлично выполнил поставленную задачу, умело действовал в трудной обстановке». Рядом с текстом — фотография на фоне порядинской боевой «Шилки». Ее мы публикуем сегодня.

— Большей частью мы жили в палатках, — вспоминает Ю.Н. Порядин. — Кругом песок. Ни блиндажей не было, ни окопов. Разбивали палаточный лагерь, окружали его кольцом из военной техники. В таких условиях примерно месяц пребывали, потом меняли местоположение.

В ноябре 1980 года в чине младшего сержанта Ю.Н. Порядин демобилизовался. На груди — медаль «За боевые заслуги».

Женился на добринской девушке (сам он родом из Усмани), в семье родились сын и дочка. Создав семью, так и осел на добринской земле.

— Места здесь для рыбалки отменные, — полушутя объясняет он свое решение пустить корни в нашем краю.

Но в этой полушутке есть большая доля истины. Юрий Николаевич действительно заядлый рыбак и почти всё свободное время с удовольствием посвящает этому занятию.

— Афганистан часто вспоминаете? — задаю вопрос напоследок.

— А он у меня и не уходит из памяти, — ответил воин-афганец. — 45 лет прошло, как я вернулся оттуда. Подумать только! Но по сей день помню и командира своего Юрия Ивановича Орлова — мудрого и человечного, и друзей, с которыми делили последнюю пачку сигарет, и молодых мальчишек необстрелянных, которых мы оберегали, как могли: в бой частенько шли только «старики», если ситуация позволяла. Разве это можно забыть?!

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.

Фото автора и из архива Юрия Николаевича Порядина.