Нам выпало дорогами войны пройти однажды

С жителем Добринки Юрием Николаевичем Порядиным я познакомилась на торжественном мероприятии, посвященном 10-летию создания в нашем районе общественной организации по защите и поддержке инвалидов и участников войны в Афганистане. Он был в числе главных действующих лиц — воинов-афганцев.
Лето было в зените. Температура — под 30 градусов. Но даже жара никого не остановила. Сюда, в сквер за зданием детско-юношеского центра «Ритм», всё шли и шли люди. Крепкие рукопожатия, теплые объятия… Было видно, что встретились давние друзья.
С этого мероприятия по горячим следам, как говорится, я готовила материал для газеты. И когда мой рабочий день уже близился к завершению, в кабинет постучались. Гостем оказался Юрий Николаевич.
Положив на мой рабочий стол файл с фотографиями и пожелтевшими от времени газетными страничками, он сказал:
— Хочу, чтобы вы написали про время, которое мы, тогдашние 18-19-летние пацаны, провели в Афгане. Не для себя хочу, а для тех, кто еще жив: пусть почитают, посмотрят фотографии тех лет, вспомнят боевых товарищей.
Чувства ветерана были понятны. К сожалению, редеют ряды воинов-афганцев. Да и время, хотим мы того или нет, сглаживает трагедию тех семей, которые, проводив на срочную службу своих совсем еще юных парней, так и не дождались их возвращения домой. Вернее, дождались, но только не живыми-здоровыми.
Юрию Николаевичу Порядину повезло. Он выжил в Афгане. Хотя прослужил там от звонка до звонка, как говорится.
— Отправляясь на срочную службу, я и не думал, что буду участвовать в военных действиях, — вспоминает сегодня Юрий Николаевич. — За плечами — техникум (я механик рефрижераторов), впереди — целая жизнь.
А получилось всё именно так. Сначала попал в Наро-Фоминск, затем — в Термез, самый южный город Узбекистана.
Как оказалось позже, именно Термез был одной из трех отправных точек, откуда 25 декабря 1979 года и начался ввод советских войск в Демократическую Республику Афганистан. Однако в тот момент, когда наш земляк оказался в Термезе, ни он, ни десятки его сослуживцев еще этого не знали, как не знали они и о том, что город станет важной военной базой, здесь будет построен военный аэродром, появится автомобильно-железнодорожный мост через Амударью, который назовут «Мостом Дружбы».
— Мы проходили срочную службу, — вспоминает то время Ю.Н. Порядин. — Я служил в войсках ПВО, был наводчиком зенитной самоходной установки «Шилка». Приближался первый мой Новый год, который я должен был встретить в армии. А тут — приказ о вводе войск в Афганистан. 25 декабря мы пересекли границу.
Перебрасывали полк, в котором служил Юрий, не по суше, а по понтонному мосту через Амударью.
— Не по себе было, когда переправлялись, — рассказывает Юрий Николаевич. — Течение у реки очень быстрое. Мост под тяжестью мощной техники — танков, БМП, грузовых машин — ходуном ходил. Да и военнослужащих было много — порядка двух с половиной тысяч человек.
К счастью, всё закончилось благополучно.
Оказавшись на афганской земле, полк двинулся на Кабул.
Юрий Николаевич показывает пожелтевшие от времени, выцветшие черно-белые фотографии. Вот он стоит возле своей «Шилки». А позади — толпа беженцев.
— Это афганцы вслед за нами возвращаются домой в Кабул, — поясняет мой рассказчик. — Их же запугали русскими солдатами: дескать, придут — учинят разбой, убьют. Вот они и побежали, кто куда мог. Многие — в соседний Узбекистан. Правда, мирные жители быстро поняли: нас не стоит бояться, кто без ружья — тот нам друг.
— А вот группа местных женщин, — продолжает Юрий Николаевич перебирать принесенные фотографии. — Тоже поначалу сторонились нас, боялись. Видите, какая одежда у них: ни рук, ни ног, ни лица не видно…
Очень хотел бывший воин-афганец, чтобы все принесенные им фотографии увидели свет на страницах нашей районной газеты.
— Ведь эти фотографии, как весточка из той далекой жизни для ребят, побывавших в Афгане, — объяснил свое желание Юрий.
Но из принесенных снимков мы отобрали лишь парочку, более-менее подходящих по качеству.
— Из земляков кто-то с вами попал в Афганистан? — поинтересовалась я.
— Добринских никого не встречал за те полтора года службы. А вот с Липецка был паренек — Слава. Он после моего дембеля продолжал еще служить.
На войне всё было как на войне. Боец Порядин весь Афган на своей «Шилке» объездил.
И в боях участвовал, и в рейды ходил, когда по 3-4 дня приходилось не спать по-нормальному, не есть.
Служил наш земляк отважно. Он не рассказывает об этом. А вот газеты, которые боец сохранил на память о тех суровых годах, приоткрыли мне страницу порядинского доблестного служения Родине.
Газета «Ленинское знамя», которая выходила в военной части, где пребывал Юрий, 9 ноября 1980 года на первой странице опубликовала заметку под заголовком «Действовали умело». Автор рассказал, что «при подходе к населенному пункту колонна мотострелков была обстреляна. Быстро сориентировавшись, младший сержант Шилин вывел зенитную установку на выгодную позицию и вместе с оператором-наводчиком рядовым Порядиным открыл огонь. В этом бою зенитчики вышли победителями». Тогда за инициативные, умелые действия, высокое мастерство наш земляк «был поощрен старшим начальником».
А вот еще одна информация, почерпнутая из ежедневной газеты Краснознаменного Туркестанского военного округа «Фрунзенец». В ней сообщается, что комсомолец Юрий Порядин «отличился на тактических занятиях, где отлично выполнил поставленную задачу, умело действовал в трудной обстановке». Рядом с текстом — фотография на фоне порядинской боевой «Шилки». Ее мы публикуем сегодня.
— Большей частью мы жили в палатках, — вспоминает Ю.Н. Порядин. — Кругом песок. Ни блиндажей не было, ни окопов. Разбивали палаточный лагерь, окружали его кольцом из военной техники. В таких условиях примерно месяц пребывали, потом меняли местоположение.
В ноябре 1980 года в чине младшего сержанта Ю.Н. Порядин демобилизовался. На груди — медаль «За боевые заслуги».
Женился на добринской девушке (сам он родом из Усмани), в семье родились сын и дочка. Создав семью, так и осел на добринской земле.
— Места здесь для рыбалки отменные, — полушутя объясняет он свое решение пустить корни в нашем краю.
Но в этой полушутке есть большая доля истины. Юрий Николаевич действительно заядлый рыбак и почти всё свободное время с удовольствием посвящает этому занятию.
— Афганистан часто вспоминаете? — задаю вопрос напоследок.
— А он у меня и не уходит из памяти, — ответил воин-афганец. — 45 лет прошло, как я вернулся оттуда. Подумать только! Но по сей день помню и командира своего Юрия Ивановича Орлова — мудрого и человечного, и друзей, с которыми делили последнюю пачку сигарет, и молодых мальчишек необстрелянных, которых мы оберегали, как могли: в бой частенько шли только «старики», если ситуация позволяла. Разве это можно забыть?!
Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.
Фото автора и из архива Юрия Николаевича Порядина.